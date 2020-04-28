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Уголовное дело в отношении Беккенбауэра прекращено по истечению срока давности

22:38
Франц Беккенбауэр. Фото Reuters
Франц Беккенбауэр. Фото Reuters
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В связи с истечением срока давности прекращено уголовное дело в отношении знаменитого немецкого футболиста, тренера и функционера Франца Беккенбауэра. Об этом сообщает Sky Sports. Его подозревали в коррупции при получении Германией права проведения ЧМ-2006

Сообщается, что легендарному футболисту инкриминировали отмывание денег и незаконное обогащение. Беккенбауэр ранее занимал должность главы заявочного комитета. Расследование начала прокуратура Швейцарии в связи с информацией о том, что «Кайзер» тайно получил кредит на сумму 6,7 миллиона евро от исполнительного директора компании Adidas Робера Луи-Дрейфуса в 2002 году. Эти деньги не были отображены в финансовой отчетности.

Ранее по этому делу также проходили бывшие функционеры Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах, Тео Цванцигер и Хорст Шмидт.

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