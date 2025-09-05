Отбор ЧМ-2026: трансляция матчей игрового вечера

В пятницу, 5 сентября состоятся матчи группового этапа отборочного турнира в Европе на чемпионат мира 2026. «СЭ» публикует расписание трансляций. Время начала — московское.

Расписание отбора ЧМ-2026

5 сентября, пятница

21.45. Словения — Швеция

Онлайн-трансляция

21.45. Швейцария — Косово

Онлайн-трансляция

21.45. Греция — Белоруссия

Онлайн-трансляция

21.45. Исландия — Азербайджан

Онлайн-трансляция

21.45. Молдавия — Израиль

Онлайн-трансляция

21.45. Черногория — Чехия

Онлайн-трансляция

21.45. Дания — Шотландия

Онлайн-трансляция

21.45. Украина — Франция

Онлайн-трансляция

21.45. Италия — Эстония

Онлайн-трансляция

21.45. Фарерские острова — Хорватия

Онлайн-трансляция

В России в прямом эфире отбор на ЧМ-2026 можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.