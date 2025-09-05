Отбор ЧМ-2026: трансляция матчей игрового вечера
Опубликовано расписание трансляций отбора ЧМ-2026 на 5 сентября
В пятницу, 5 сентября состоятся матчи группового этапа отборочного турнира в Европе на чемпионат мира 2026. «СЭ» публикует расписание трансляций. Время начала — московское.
Расписание отбора ЧМ-2026
5 сентября, пятница
21.45. Словения — Швеция
Онлайн-трансляция
21.45. Швейцария — Косово
Онлайн-трансляция
21.45. Греция — Белоруссия
Онлайн-трансляция
21.45. Исландия — Азербайджан
Онлайн-трансляция
21.45. Молдавия — Израиль
Онлайн-трансляция
21.45. Черногория — Чехия
Онлайн-трансляция
21.45. Дания — Шотландия
Онлайн-трансляция
21.45. Украина — Франция
Онлайн-трансляция
21.45. Италия — Эстония
Онлайн-трансляция
21.45. Фарерские острова — Хорватия
Онлайн-трансляция
В России в прямом эфире отбор на ЧМ-2026 можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.
Новости