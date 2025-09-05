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5 сентября 2025, 21:15

Отбор ЧМ-2026: трансляция матчей игрового вечера

Опубликовано расписание трансляций отбора ЧМ-2026 на 5 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

В пятницу, 5 сентября состоятся матчи группового этапа отборочного турнира в Европе на чемпионат мира 2026. «СЭ» публикует расписание трансляций. Время начала — московское.

Расписание отбора ЧМ-2026

5 сентября, пятница

21.45. Словения — Швеция
Онлайн-трансляция

21.45. Швейцария — Косово
Онлайн-трансляция

21.45. Греция — Белоруссия
Онлайн-трансляция

21.45. Исландия — Азербайджан
Онлайн-трансляция

21.45. Молдавия — Израиль
Онлайн-трансляция

21.45. Черногория — Чехия
Онлайн-трансляция

21.45. Дания — Шотландия
Онлайн-трансляция

21.45. Украина — Франция
Онлайн-трансляция

21.45. Италия — Эстония
Онлайн-трансляция

21.45. Фарерские острова — Хорватия
Онлайн-трансляция

В России в прямом эфире отбор на ЧМ-2026 можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

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