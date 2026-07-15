Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу 15 июля

Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 15 июля. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (штат Джорджия, США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)