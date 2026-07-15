Непомнящий считает Аргентину фаворитом в полуфинале ЧМ-2026 против Англии: «Трудности в плей-офф закаляют аргентинцев»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Англия — Аргентина в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Аргентина однозначный фаворит. Англичане для меня довольно неожиданная сборная. Мы привыкли, что она играет от обороны. Но оказывается там есть игроки, которые любят и умеют завершать. Посмотрим, как сыграют Беллингем и Кейн. Аргентина же проходит по плей-офф с большими трудностями. Именно это ее и закаляет. Думаю, ее хватит еще на два шага», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины пройдет в среду, 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Давид Петросян