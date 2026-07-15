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«Сутьеска» — «Кайрат»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск

«Сутьеска» и «Кайрат» сыграют в Лиге чемпионов 15 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жоржиньо, игрок «Кайрата».
Фото ФК «Кайрат»

В среду, 15 июля, «Сутьеска» и «Кайрат» встретятся в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27. Игра пройдет на стадионе «Край Бистрице» в Никшиче (Черногория). Начало — в 22.00 по московскому времени (в 00.00 по астанинскому времени (16 июля)).

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд.
15 июля, 22:00. Stadion Kraj Bistrice (Никшич)
Сутьеска
Кайрат

Следить за ключевыми событиями игры «Сутьеска» — «Кайрат» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию встречи покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. В Казахстане смотреть игру можно на телеканале Qazsport.

В первом матче 1-го отборочного раунда, который состоялся 8 июля в Казахстане, «Кайрат» победил «Сутьеску» со счетом 2:1.

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