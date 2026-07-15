Post Malone выступит на церемонии закрытия ЧМ-2026

Американский рэпер Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия ЧМ-2026, сообщает пресс-служба турнира.

Церемония закрытия чемпионата мира пройдет перед финальным матчем на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) перед финальным матчем в воскресенье, 19 июля. Решающий матч ЧМ-2026 стартует в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в церемонии примут участие актер Том Круз, певцы Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и блогер IShowSpeed.

В финале ЧМ-2026 сыграет сборная Испании, которая в полуфинале выбила Францию (2:0). Соперник испанцев определится в матче между Англией и Аргентиной.