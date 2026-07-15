Сборные Англии и Аргентины сыграют в 1/2 финала чемпионата мира по футболу 15 июля

Англия и Аргентина сыграют в 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 15 июля. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (штат Джорджия, США). Начало — в 22.00 по московскому времени. Матч Англия — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

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Главным судьей матча Англия — Аргентина назначен 44-летний арбитр из США Исмаил Эльфат, который на ЧМ-2026 уже работал на играх Нидерланды — Япония (2:2), Уругвай — Испания (0:1) и Бразилия — Норвегия (1:2).

Англия заняла первое место в группе L, опередив Хорватию, Гану и Панаму. В 1/16 финала британцы обыграли ДР Конго со счетом 2:1, в 1/8 финала — одних из хозяев турнира Мексику со счетом 3:2, в 1/4 финала — Норвегию в дополнительное время со счетом 2:1.

Аргентина заняла первое место в группе J, опередив Австрию, Алжир и Иорданию. В 1/16 финала ЧМ-2026 южноамериканцы победили Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2, в 1/8 Аргентина переиграла Египет со счетом 3:2, в 1/4 финала — Швейцарию в дополнительное время со счетом 3:1.

Сборная Англии один раз становилась чемпионом мира, выиграв на домашнем турнире в 1966 году. С тех пор лучшим результатом национальной команды было четвертое место — на ЧМ-1990 в Италии и ЧМ-2018 в России.

Сборная Аргентины трижды становилась чемпионом мира — на домашнем ЧМ-1978, на ЧМ-1986 в Мексике и на ЧМ-2022 в Катаре. Еще два раза национальная команда выходила в финал — на ЧМ-1930 в Уругвае и на ЧМ-2014 в Бразилии.

Англия и Аргентина провели между собой 15 матчей. У англичан 6 побед, у аргентинцев — 3, еще 6 встреч завершились вничью. Разница мячей — 22:18 в пользу Англии.

На чемпионатах мира команды встречались 5 раз. Англия выиграла 3 матча, Аргентина — 1, еще одна игра завершилась вничью, но аргентинцы прошли дальше по пенальти.