Король Испании вместе с семьей посетит финал чемпионата мира-2026

Король Испании Фелипе VI посетит финал чемпионата мира-2026, сообщает ABC.es.

Как утверждает источник, король прилетит на игру вместе со своей женой, королевой Летицией и двумя дочерями, Леонор и Софией. Фелипе VI уже посещал матч сборной Испании на ЧМ-2026 — он присутствовал на игре 3-го тура групповой стадии против Уругвая (1:0), которая проходила в Мексике.

Во вторник, 14 июля Испания победила Францию (2:0) в полуфинале ЧМ-2026. В финале, который пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск), испанцы сыграют с победителем полуфинала Англия — Аргентина.

Матч между англичанами и аргентинцами состоится в среду, 15 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и начнется в 22.00 (мск).