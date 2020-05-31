Первая желтая карточка в истории ЧМ. 50 лет назад ее получил футболист из СССР

Сегодня исполнилось ровно 50 лет стартовому матчу чемпионата мира 1970 года. В игре группового турнира хозяева турнира сборная Мексики сыграли вничью с командой СССР — 0:0.

Примечательна эта встреча тем, что в ней была показана первая в истории чемпионатов мира желтая карточка. На 31-й минуте предупреждение получил Кахи Асатиани. Через минуту карточка была показана Гиви Нодии, а еще через три — Евгению Ловчеву.

Сборная СССР на ЧМ-1970 добралась до четвертьфинала, где уступила Уругваю (0:1).

Идея показывать желтые и красные карточки принадлежит английскому арбитру Кену Астону. По легенде он раздумывал над тем, как преодолеть языковой барьер с футболистами, которых нужно проинформировать о наказаниях. Остановившись на автомобиле у светофора, Астон обратил внимание на его желтый и красный цвета.

В футболе проводились эксперименты с демонстрацией зеленой карточки — за проявленный fair play, предлагалось внедрить оранжевые карточки — временные удаления, однако широкого распространения они пока не получили.