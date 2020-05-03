Бывший защитник сборной Италии, обладатель «Золотого мяча«-2006 Фабио Каннаваро поделился мнением о поступке Марко Матерацци в финале чемпионата мира-2006 против Франции. Он спровоцировал Зинедина Зидана, который ударил его в грудь. Полузащитника удалили, а Италия победила в серии пенальти.

— Честно говоря, помню только внезапный шум, — цитирует Каннаваро Goal. — Это происходило рядом со мной, обернулся и увидел, что Матерацци лежит на газоне. Он сказал: «Меня ударили головой». Марко сделал то, что должен был. Спасибо и до свидания. Но это был отличный удар головой.