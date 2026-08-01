Футбол
Чемпионат мира 2026
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 09:40

Президент АФК Аль-Халифа поддержал отказ ФИФА от планов продажи доли прав на чемпионат мира

Алина Савинова

Президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа положительно воспринял решение ФИФА отказаться от планов по продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что предложение о создании компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была заняться продажей коммерческих прав ФИФА, не получит дальнейшего развития.

«Будущее мирового футбола всегда должно формироваться через надлежащие консультации, коллективный диалог и уважение к существующим структурам управления нашей игрой. АФК готова поддержать любую инициативу, которая укрепляет единство футбольной семьи, способствует росту игры во всем мире и приносит ощутимую пользу всем участникам процесса. Я горжусь тем, что все наши ассоциации выступили единым фронтом и доверили АФК добиваться ответов от их имени по вопросу, имеющему огромное значение для будущего управления мировым футболом. Благодарю их за терпение, солидарность и единство и заверяю, что АФК всегда будет действовать в их интересах», — приводит пресс-служба АФК слова Аль-Халифы.

Джанни Инфантино.«Инфантино — ходячий мертвец». Президент ФИФА может в скором времени лишиться своей должности

28 июля ФИФА сообщила о планах создать новую структуру, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагалось продать более 20 процентов ее акций — за них частные инвесторы заплатили бы примерно 4,2 миллиарда долларов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Боярский: «Месси — король футбола, а Роналду справедливо критиковали»

Блогер АртПо — об Инфантино: «Увидел меня, прищурился и отошел — «воздух»
Новости
RSS RSS
Все новости