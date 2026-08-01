Президент АФК Аль-Халифа поддержал отказ ФИФА от планов продажи доли прав на чемпионат мира

Президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа положительно воспринял решение ФИФА отказаться от планов по продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что предложение о создании компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была заняться продажей коммерческих прав ФИФА, не получит дальнейшего развития.

«Будущее мирового футбола всегда должно формироваться через надлежащие консультации, коллективный диалог и уважение к существующим структурам управления нашей игрой. АФК готова поддержать любую инициативу, которая укрепляет единство футбольной семьи, способствует росту игры во всем мире и приносит ощутимую пользу всем участникам процесса. Я горжусь тем, что все наши ассоциации выступили единым фронтом и доверили АФК добиваться ответов от их имени по вопросу, имеющему огромное значение для будущего управления мировым футболом. Благодарю их за терпение, солидарность и единство и заверяю, что АФК всегда будет действовать в их интересах», — приводит пресс-служба АФК слова Аль-Халифы.

28 июля ФИФА сообщила о планах создать новую структуру, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагалось продать более 20 процентов ее акций — за них частные инвесторы заплатили бы примерно 4,2 миллиарда долларов.