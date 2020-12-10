Сегодня на государственном телевидении Италии будет показан матч ЧМ-1982 Бразилия — Италия, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери. Решение о трансляции этой игры было принято в связи со смертью Паоло Росси. На итальянском ТВ решили отдать дань памяти известному футболисту.

Italian 2nd national channel will tonight broadcast entire Italy-Brazil 1982 game to honour the memory of #PaoloRossi — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 10, 2020

В матче второго группового этапа Италия обыграла Бразилию со счетом 3:2. Росси в этой игре сделал хет-трик. В итоге итальянцы стали чемпионами мира, а форвард — лучшим игроком и бомбардиром турнира (6 голов).