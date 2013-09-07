Карим Бензема: "С Грузией сыграл ниже своих возможностей"

Нападающий сборной Франции Карим Бензема после ничьей в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2014 со сборной Грузии (0:0) выразил разочарование результатом. По его словам, команда слабо сыграла в атаке.

– Безусловно, я, как и все футболисты сборной Франции, разочарован этим результатом, – приводит L’Equipe слова Бензема. – Нам были нужны три очка, чтобы не отпустить в отрыв Испанию, но мы смогли набрать только одно. Играли неплохо, однако не хватило остроты в атаке. Меня заменили, значит, я сыграл ниже своих возможностей.