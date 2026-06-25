Япония и Швеция встретятся в матче чемпионата мира

Сборные Японии и Швеции встретятся в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на пятницу, 26 июня. Игра будет проходить на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени. Матч Япония — Швеция можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На групповом этапе ЧМ-2026 Япония сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и победила Тунис (4:0). Швеция победила Тунис (5:1) и проиграла Нидерландам (1:5).

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За ключевыми событиями и результатом игры Япония — Швеция можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа F.

26 июня, 02:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде