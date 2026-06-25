Эквадор и Германия проведут матч на чемпионате мира

Сборные Эквадора и Германии проведут матч в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 25 июня. Игра пройдет на арене «Нью Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Матч Эквадор — Германия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На групповом этапе Эквадор уступил Кот-д'Ивуару (0:1) и сыграл вничью с Кюрасао (0:0). Германия победила Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1).

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За ключевыми событиями и результатом игры Эквадор — Германия можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа E.

25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

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