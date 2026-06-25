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Сегодня, 18:28

Булыкин: «Япония обыграет Швецию, а Нидерланды выйдут из группы с первого места»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2026 между сборными Японии и Швеции.

«Японцы — фавориты, учитывая их последние игры. Они сумеют победить и пройти дальше, хоть это и будет непростой задачей. У Швеции есть футболисты, которые играют на высоком уровне. Они могут дать и качество, и хорошую скорость, и создать момент. Однако японцы это понимают и проведут матч аккуратно, организованно и дисциплинированно, не дав сопернику создать много возможностей. Это сделает их ближе к победе», — сказал Булыкин «СЭ».

Также экс-форвард «Ден Хаага», «Аякса» и «Твенте» рассказал, чего ждет от игры Тунис — Нидерланды.

«Сборная Нидерландов все время показывает атакующий футбол с большим количеством опасных моментов и голов. Конечно, это нравится болельщикам. Я думаю, что команда вряд ли отойдет от своего стиля, поэтому ждем много забитых мячей и победы Нидерландов. Тунису будет очень тяжело что-то сделать против такого соперника. Нидерландцы должны выходить из группы с первого места», — добавил Булыкин.

Матчи Япония — Швеция и Тунис — Нидерланды пройдут в ночь на пятницу, 26 июня и начнутся в 2.00 (мск).

После двух туров групповой стадии ЧМ-2026 Нидерланды лидируют в группе F с 4 очками, опережая идущих вторыми японцев по разности забитых и пропущенных мячей. Швеция с 3 очками идет на третьей строчке. Тунис занимает последнее, четвертое место, команда еще не набрала ни одного очка на турнире и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф.

(Александр Антоняк)

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