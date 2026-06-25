Le Parisien: второй матч Франции на ЧМ-2026 подряд может быть приостановлен из-за грозы

Матч чемпионата мира между сборными Франции и Норвегии может быть приостановлен или отложен из-за плохих погодных условий, сообщает Le Parisien со ссылкой на метеорологическую службу.

Игра команд в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 должна пройти 26 июня в Фоксборо (США, штат Массачусетс) и начаться в 22.00 по московскому времени. Однако, как отмечает источник, по обновленному прогнозу, в регионе ожидаются грозы. Во время матча возможен ливень.

Матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира между сборными Франции и Ирака в Филадельфии был приостановлен после первого тайма из-за погодных условий. Начало второго тайма несколько раз откладывалось, но спустя два часа встреча возобновилась и завершилась победой французов со счетом 3:0.