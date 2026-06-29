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Сегодня, 07:57

Вратарь сборной Мексики Ранхель повторил достижение Кальдерона 56-летней давности

Павел Лопатко

Вратарь сборной Мексики Рауль Ранхель по итогам групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 в трех матчах не пропустил ни одного гола.

Так, 26-летний голкипер оставил ворота «сухими» в играх с ЮАР (2:0), Кореей (1:0) и Чехией (3:0).

Теперь Ранхель и Игнасио Кальдерон — единственные вратари сборной Мексики с таким достижением. Кальдерон на ЧМ-1970 не пропустил в матчах с СССР (0:0), Сальвадором (4:0) и Бельгией (1:0).

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