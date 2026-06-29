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Сегодня, 07:34

Анчелотти: «Очевидно, что Неймар может сыграть больше 15 минут»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил возможность участия нападающего Неймара в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Японии.

«Неймар прогрессирует очень хорошо. Очень жаль, что он не мог тренироваться все время, пока был с нами. Очевидно, он может сыграть больше 15 минут. Многое зависит от контекста игры с Японией», — сказал итальянский тренер на пресс-конференции.

На чемпионате мира 34-летний Неймар сыграл пока только 14 минут в матче групповой стадии с Шотландией (3:0).

Матч Бразилия — Япония пройдет 29 июня.

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