Талалаев — о сборной Узбекистана на ЧМ-2026: «Вот что такое смена тренера. Старое убрали, а новое не построили»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026.

«Ну и два слова о сборной Узбекистана. Понятно, она дебютант, на многое не претендовала. Но 2:11 в трех турах и ни одного очка для команды, имеющей в составе Хусанова, Файзуллаева и Шомуродова, — перебор. Вот что такое смена тренера. Старое убрали, а новое не построили», — написал Талалаев для «СЭ».

Узбекистан не набрал ни одного очка на чемпионате мира-2026, занял последнее место в группе K и покинул турнир.