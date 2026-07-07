В Египте заявили о предвзятом судействе в матче 1/8 финала ЧМ против Аргентины: «Кто бросит вызов ФИФА?»

Египетский журналист издания Kingfut.com Ахмед Эль-Рамади в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении национальной команды Аргентине (2:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Все подстроено. Они даже не пытаются это скрывать. Третий гол Аргентины не должны были засчитывать и после этого нужно было дать нам пробить пенальти. Но, конечно, это любимцы ФИФА. Я злюсь. И это даже не из-за пропущенных мячей — это футбол. Просто каждое решение было в пользу Аргентины. Эту сборную можно обыграть, но кто бросит вызов им — судьям и ФИФА?» — сказал Эль-Рамади «СЭ».

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча между Швейцарией и Колумбией.