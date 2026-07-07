«Реал» осудил сенатора Парагвая за расистские высказывания в адрес Мбаппе
«Реал» опубликовал заявление с осуждением расистских высказываний сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес нападающего мадридского клуба и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Ранее сенатор назвала Мбаппе «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом». 27-летний нападающий ответил на оскорбления в свой адрес.
«Реал Мадрид» выражает свое самое решительное осуждение отвратительным расистским и ксенофобским высказываниям, сделанным парагвайским сенатором Селесте Амарильей в адрес нашего игрока Килиана Мбаппе. Такому поведению, разжигающему ненависть, нет места в обществе. Футбол и спорт — это арены равенства и солидарности, и мы продолжим работать над тем, чтобы расизм, ксенофобия и насилие были искоренены навсегда», — говорится в заявлении «Реала», опубликованном на официальном сайте сливочных.
В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Мбаппе. По окончании матча парагвайский голкипер Орландо Хиль бросил мяч в Мбаппе, после того как француз не пожал ему руку.
Франция в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Марокко 9 июля.
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