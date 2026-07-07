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7 июля, 21:58

«Реал» осудил сенатора Парагвая за расистские высказывания в адрес Мбаппе

Сергей Филин

«Реал» опубликовал заявление с осуждением расистских высказываний сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес нападающего мадридского клуба и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Ранее сенатор назвала Мбаппе «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом». 27-летний нападающий ответил на оскорбления в свой адрес.

«Реал Мадрид» выражает свое самое решительное осуждение отвратительным расистским и ксенофобским высказываниям, сделанным парагвайским сенатором Селесте Амарильей в адрес нашего игрока Килиана Мбаппе. Такому поведению, разжигающему ненависть, нет места в обществе. Футбол и спорт — это арены равенства и солидарности, и мы продолжим работать над тем, чтобы расизм, ксенофобия и насилие были искоренены навсегда», — говорится в заявлении «Реала», опубликованном на официальном сайте сливочных.

Селеста Амарилья и&nbsp;Килиан Мбаппе.Расистский скандал вокруг Мбаппе не утихает. Сенатор из Парагвая пригрозила капитану сборной Франции судом

В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Мбаппе. По окончании матча парагвайский голкипер Орландо Хиль бросил мяч в Мбаппе, после того как француз не пожал ему руку.

Франция в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Марокко 9 июля.

Источник: ФК «Реал»
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Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
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16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
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