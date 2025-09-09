Англия с крупным счетом обыграла Сербию в Белграде

Англия на выезде разгромила Сербию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 5:0.

Голы забили Харри Кейн, Нони Мадуэке, Эзри Конса, Марк Гехи и Маркус Рэшфорд (пенальти). У хозяев на 72-й минуте красную карточку получил Никола Миленкович.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

09 сентября 2025, 21:45. Райко Митич (Белград)

В параллельном матче Албания дома победила Латвию — 1:0. Гол с пенальти забил Кристьян Аслани.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

09 сентября 2025, 21:45. Арена Комбетаре (Тирана)

Англия набрала 15 очков и лидирует в группе K, далее идут Албания (8), Сербия (7), Латвия (4) и Андорра (0).