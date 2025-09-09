Англия с крупным счетом обыграла Сербию в Белграде
Англия на выезде разгромила Сербию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 5:0.
Голы забили Харри Кейн, Нони Мадуэке, Эзри Конса, Марк Гехи и Маркус Рэшфорд (пенальти). У хозяев на 72-й минуте красную карточку получил Никола Миленкович.
В параллельном матче Албания дома победила Латвию — 1:0. Гол с пенальти забил Кристьян Аслани.
Англия набрала 15 очков и лидирует в группе K, далее идут Албания (8), Сербия (7), Латвия (4) и Андорра (0).
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