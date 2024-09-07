Уругвай и Парагвай голов не забили. Суарес провел последний матч за сборную

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Уругвая и Парагвая закончился нулевой ничьей — 0:0.

Эта встреча стала прошальной для уругвайского форварда Луиса Суареса. 37-летний футболист принял решение о завершении международной карьеры.

В составе уругвайцев в этой встрече сыграли Николас Маричал из московского «Динамо» и Лукас Оласа из «Краснодара».

Уругвай набрал 14 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Парагвай с 6 очками идет на 7-й строчке.