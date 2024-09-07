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Сегодня, 04:33

Уругвай и Парагвай голов не забили. Суарес провел последний матч за сборную

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Суарес.
Фото Reuters

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Уругвая и Парагвая закончился нулевой ничьей — 0:0.

Эта встреча стала прошальной для уругвайского форварда Луиса Суареса. 37-летний футболист принял решение о завершении международной карьеры.

В составе уругвайцев в этой встрече сыграли Николас Маричал из московского «Динамо» и Лукас Оласа из «Краснодара».

Уругвай набрал 14 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Парагвай с 6 очками идет на 7-й строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
07 сент, 02:30. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
0:0
Парагвай
Луис Суарес. Уругваю будет не хватать Суареса. Луис — герой, который всегда жертвовал собой, чтобы спасти друзей
Луис Суарес
Футбол
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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