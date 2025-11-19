Футбол
Сегодня, 00:39

Уэльс нанес Северной Македонии разгромное поражение

Алина Савинова

Сборная Уэльса на своем поле разгромила Северную Македонию в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 7:1.

У хозяев хет-трик оформил Харри Уилсон, забив один из голов с пенальти. Также отличились Дэвид Брукс, Бреннан Джонсон, Дэниел Джеймс и Нейтан Бродхед. Автором единственного забитого мяча гостей стал Боян Миовски.

Уэльс набрал 16 очков и со второго места в группе J вышел в стыковые матчи. Северная Македония с 13 баллами расположилась на третьей строчке, но отобралась в стыки через Лигу наций.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
18 ноября, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
7:1
Северная Македония
