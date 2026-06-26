Турция ведет в счете после первого тайма матча с США на чемпионате мира-2026

Сборная Турции в американском Лос-Анджелесе играет со сборной США в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026. После первого тайма счет 2:1 в пользу турок, у которых забили полузащитники Арда Гюлер (на 10-й минуте) и Оркун Кекчю (на 31-й). У сборной США отличился защитник Остон Трасти (на 3-й). На 19-й минуте полузащитник американской команды Себастиан Берхалтер получил желтую карточку. Чемпионат мира. Группа D.

26 июня, 05:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)