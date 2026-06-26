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Сегодня, 06:41

Судзуки: «Чствую, что настоящая битва сборной Японии на ЧМ-2026 начинается только сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь сборной Японии Дзион Судзуки после ничьей с Швецией (1:1) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 отметил важность для команды защитника Юто Нагатомо. 39-летний японец вышел на поле на 75-й минуте и стал первым футболистом из Азии, сыгравшим на пяти ЧМ.

«Не мне это говорить, но Юто — замечательный игрок. На чемпионате мира он направляет команду в положительном направлении как на поле, так и за его пределами. Конечно, он играл сегодня, и тот факт, что мы зашли так далеко, заслуга не только его, но и многих опытных игроков. Тем не менее, я чувствую, что наша настоящая битва начинается только сейчас. Поэтому я думаю, что было бы хорошо сражаться вместе с ним, продвигаясь вперед», — приводит официальный сайт ФИФА Судзуки.

Япония набрала 5 очков и со второго места в группе F вышла в плей-офф чемпионата мира, где встретится с Бразилией.

Чемпионат мира. Группа F.
26 июня, 02:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Япония
1:1
Швеция
Александер Исак (справа) бьет по&nbsp;воротам Японии.Япония и Швеция дружно вышли в плей-офф. Ничья устроила их обоих
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