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Сегодня, 06:40

Куман: «Я хотел занять первое место в группе, и Нидерланды финишировали первыми»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал победу над Тунисом (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Я доволен. Я хотел занять первое место в группе, и мы финишировали первыми. Меня удивляет только то, как легко мы слишком расслабились в матче. Думаю, это было связано с тем, что мы очень быстро повели 2:0. Это может стать проблемой против более сильного соперника, а Марокко — атакующая команда», — цитирует Кумана сайт Международной федерации футбола.

Нидерланды (семь очков после трех матчей) заняли первое место в таблице группы F. В 1/16 финала они сыграют с Марокко.

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