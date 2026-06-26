Тренер сборной Туниса Ренар: «Мы не соответствовали уровню этого чемпионата мира»

Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы не соответствовали уровню этого чемпионата мира, это очевидно, и это не обсуждается. Это большой турнир с очень сильными командами, особенно в этой группе, это была очень сложная группа», — цитирует Ренара сайт Международной федерации футбола.

Тунис в трех матчах не набрал ни одного очка и занял четвертое место в группе F. Он покинул турнир.