Судзуки: «Япония в матче с Швецией добилась того, что было важно — набрали хотя бы одно очко»

Вратарь сборной Японии Дзион Судзуки прокомментировал ничью со Швецией (1:1) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Первый тайм был напряженным. С другой стороны, во втором тайме мы получили преимущество, но после того, как они сравняли счет, импульс перешел к сопернику. Несмотря на это, думаю, мы добились того, что было важно — набрали хотя бы одно очко. Возможность перенести эту беспроигрышную динамику в следующий матч с Бразилией определенно позитивна», — приводит официальный сайт ФИФА Судзуки.

Япония набрала 5 очков и со второго места в группе F вышла в плей-офф чемпионата мира, где встретится с Бразилией.