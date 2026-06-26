Парагвай — Австралия: команды не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2026

Сборные Парагвая и Австралии не забили голов в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Парагвайцы ни разу не пробили в створ ворот соперника, а австралийцы — трижды. По ожидаемым голам (xG) — 0,15 — 0,31.

Игра проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США).

После двух туров сборная Парагвая набрала 3 очка и занимает третье место в группе D, команда Австралии с 3 очками располагается на второй строчке.