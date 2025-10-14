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14 октября 2025, 04:23

Нагельсманн назвал некрасивой победу Германии над Северной Ирландией

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это определенно была не лучшая наша игра. На стадионе царили невероятные эмоции. Было много борьбы за владение мячом, и даже судье было сложно заметить все мелкие детали. В конце концов исход матча решил розыгрыш стандартных положений. Мы много отрабатываем выполнение стандартов, потому что это важно. В целом сложно играть хорошо, когда мяч постоянно находится в воздухе. Приходится бороться. Это была некрасивая победа, но самое главное — три очка», — сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Защитник сборной Исландии Виктор Палссон и&nbsp;нападающий сборной Франции Жан-Филипп Матета в&nbsp;матче отбора ЧМ-2026 (2:2) 13&nbsp;октября.Исландия оставила Францию без победы, Германия и Бельгия возглавили группы, игрок «Рубина» приблизил Косово к стыкам

Сборная Германии, набрав в 4 матчах отборочного турнира 9 очков, лидирует в таблице группы А. 14 ноября она сыграет на выезде с Люксембургом.

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Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн

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