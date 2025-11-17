Трамп: «Я поручил сделать все возможное, чтобы чемпионат мира 2026 года стал беспрецедентным успехом»

Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке к чемпионату мира 2026 года.

«Я поручил своей администрации сделать все возможное, чтобы чемпионат мира 2026 года стал беспрецедентным успехом. Думаю, он станет величайшим. И мы уже ставим рекорды по продажам билетов», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Кроме того, Трамп посоветовал тем, кто хочет посетить турнир, подаваться на визу сейчас, так как время ожидания для 80 процентов стран мира составляет 60 дней.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.