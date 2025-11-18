Футбол
Сегодня, 00:41

Сборная Германии забила Словакии 6 безответных голов и вышла на чемпионат мира

Сергей Ярошенко
Ник Вольтемаде.
Фото Reuters

Сборная Германии на своем поле обыграла Словакию в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — 6:0.

У немцев дубль оформил Лерой Сане (36-я и 41-я минуты), также по голу забили Ник Вольтемаде (18-я), Серж Гнабри (29-я), Ридле Баку (67-я) и Ассан Уэдраого (79-я).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
17 ноября, 22:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Германия
6:0
Словакия

В паралльном матче группы A сборная Северной Ирландии дома обыграла Люксембург со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 44-й минуте встречи с пенальти забил нападающий хозяев Джейми Донли.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
17 ноября, 22:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
1:0
Люксембург

Германия набрала 15 очков и заняла первое место в группе, обеспечив себе прямой выход на чемпионат мира, Словакия (12) заняла вторую строчку и сыграет в стыковых матчах. Сборные Северной Ирландии (9) и Люксембурга (0) — на 3-м и 4-м местах.

