Сборная Германии забила Словакии 6 безответных голов и вышла на чемпионат мира

Сборная Германии на своем поле обыграла Словакию в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — 6:0.

У немцев дубль оформил Лерой Сане (36-я и 41-я минуты), также по голу забили Ник Вольтемаде (18-я), Серж Гнабри (29-я), Ридле Баку (67-я) и Ассан Уэдраого (79-я).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

17 ноября, 22:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)

В паралльном матче группы A сборная Северной Ирландии дома обыграла Люксембург со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 44-й минуте встречи с пенальти забил нападающий хозяев Джейми Донли.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

17 ноября, 22:45. Windsor Park (Белфаст)