Сборная Германии забила Словакии 6 безответных голов и вышла на чемпионат мира
Сборная Германии на своем поле обыграла Словакию в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — 6:0.
У немцев дубль оформил Лерой Сане (36-я и 41-я минуты), также по голу забили Ник Вольтемаде (18-я), Серж Гнабри (29-я), Ридле Баку (67-я) и Ассан Уэдраого (79-я).
В паралльном матче группы A сборная Северной Ирландии дома обыграла Люксембург со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 44-й минуте встречи с пенальти забил нападающий хозяев Джейми Донли.
Германия набрала 15 очков и заняла первое место в группе, обеспечив себе прямой выход на чемпионат мира, Словакия (12) заняла вторую строчку и сыграет в стыковых матчах. Сборные Северной Ирландии (9) и Люксембурга (0) — на 3-м и 4-м местах.
