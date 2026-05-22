The Athletic: Александр-Арнолд не будет включен в окончательную заявку сборной Англии на ЧМ-2026

Защитник Трент Александр-Арнолд, скорее всего, не попадет в окончательную заявку сборной Англии на финальный турнир чемпионата мира-2026, сообщает The Athletic.

По данным источника, вместо игрока «Реала» вызовут защитника «Ньюкасл Юнайтед» Тино Ливраменто. Также не будет вызван и Люк Шоу из «Манчестер Юнайтед».

Александр-Арнолд не вызывался в сборную Англии с июня 2025 года, когда он единственный раз появился при Томасе Тухеле, выйдя на замену в матче с Андоррой (1:0). Травма лодыжки во время его последнего сезона в «Ливерпуле» помешала ему попасть в команду Тухеля в марте 2025 года. Также травма подколенного сухожилия не позволила ему принять участие в октябрьском сборе. В остальное время Тухель его не вызывал.

27-летний футболист перешел в «Реал» из «Ливерпуля» прошлым летом, но его первый сезон в Испании был трудным: он отдал пять голевых передач в 30 матчах во всех турнирах, а команда завершила сезон без трофеев. Александр-Арнолд дебютировал за сборную в 2018 году и сыграл 38 матчей за национальную команду, но лишь трижды выходил в стартовом составе на крупных турнирах. При предыдущем тренере Гарете Саутгейте его иногда использовали в центре полузащиты.

Сборная Англии на групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 в квартете L сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.

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