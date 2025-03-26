Футбол
26 марта, 09:51

Скалони — о выходе сборной Аргентины на ЧМ-2026: «Я хочу, чтобы аргентинцы наслаждались этим моментом»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлениями от выхода команды на чемпионат мира 2026 года.

«Я хочу, чтобы аргентинцы наслаждались этим моментом. Мы не знаем, как долго это продлится, но в какой-то момент все изменится. Надеюсь, это продлится долго, а пока давайте наслаждаться игрой этих ребят. Будем стараться», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды.

Сборная Аргентины в матче отборочного турнира ЧМ-2026 обыграла Бразилию — 4:1.

Аргентинцы набрали 31 очко и уже гарантировали себе выход в финальную стадию. Бразильцы с 21 очком занимают 4-е место в турнирной таблице.

Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
