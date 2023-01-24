Скалони хочет, чтобы Месси поехал на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины.

«Он футбольный лидер, и когда он говорит, он говорит правильные слова. И я никогда не видел, чтобы кто-то еще передавал партнерам по команде то, что передает он. Это невероятно. Я могу рассказать, но это нужно почувствовать. То, что он передает... И то, с каким восхищением на него смотрят товарищи. Он счастлив на поле и в футболке сборной. Возраст является препятствием для всех, в том числе и для него, но конечно, если он будет в составе, это многое даст. Я бы хотел, чтобы он поехал на ЧМ-2026, а там посмотрим», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Чемпионом мира в 2022 году стала сборная Аргентины, победившая в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). В этом турнире Месси принял участие в 7 матчах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.