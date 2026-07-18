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Франция — Англия: прямая трансляция матча за 3-е место ЧМ-2026 по футболу

Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 18 на 19 июля
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Getty Images

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 18 на 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 00.00 по московскому времени. Матч Франция — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
19 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Франция
Англия

Прямую трансляцию игры покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Франции завершила групповой этап на первом месте, набрав максимальное количество очков — 9. «Трехцветные» стартовали на турнире с крупной победы над Сенегалом (3:1), после победили Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В плей-офф французская сборная победила Швецию (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). Но в полуфинале французы проиграли Испании со счетом 0:2.

Сборной Англии финишировала на первом месте в группе L, с активом в 7 баллов. Команда Томаса Тухеля в групповом этапе победила Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), затем сыграла вничью с Ганой (0:0). В плей-офф британцы прошли ДР Конго (2:1), Мексику (3:2), Норвегию (2:1). Но в полуфинале англичане уступили Аргентине с минимальным разрывом (1:2).

Франция&nbsp;&mdash; Англия.Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2026
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