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Сегодня, 21:32

Ягудин о матче за третье место на ЧМ-2026: «Я на стороне сборной Франции»

Сергей Филин

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, за кого будет болеть в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

«Я мечтал о повторении финала предыдущего чемпионата мира Франция — Аргентина. Но мои французы, к сожалению, отправились в гостиничные номера паковать чемоданы. Много очень крутых прикольных видюшек на просторах интернета, когда, например, в автобусе едут и Роналду, и Мбаппе, и так далее. Все уже капитаны, все яркие личности. Гарри Кейн тоже останавливает этот автобус: «Подберите меня». И вот англичане тоже отправляются. Но им еще предстоит побороться за бронзу. Опять же, там я на стороне французской сборной», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 18 на 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Франция&nbsp;&mdash; Англия.Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2026

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
19 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Франция
Англия

Источник: ТАСС
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