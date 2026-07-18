Ягудин о матче за третье место на ЧМ-2026: «Я на стороне сборной Франции»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, за кого будет болеть в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

«Я мечтал о повторении финала предыдущего чемпионата мира Франция — Аргентина. Но мои французы, к сожалению, отправились в гостиничные номера паковать чемоданы. Много очень крутых прикольных видюшек на просторах интернета, когда, например, в автобусе едут и Роналду, и Мбаппе, и так далее. Все уже капитаны, все яркие личности. Гарри Кейн тоже останавливает этот автобус: «Подберите меня». И вот англичане тоже отправляются. Но им еще предстоит побороться за бронзу. Опять же, там я на стороне французской сборной», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 18 на 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.