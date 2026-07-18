Франция и Англия сыграют в матче матча за 3-е место ЧМ-2026 19 июля

Началась прямая трансляция матча за 3-е место между Францией и Англией. Игра проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Матч Франция — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место.

19 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Прямую трансляцию игры можно смотреть на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Франции на стадии 1/2 финала проиграла Испании (0:2). Англия в полуфинале уступила Аргентине в концовке матча (1:2).