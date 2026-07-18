Франция — Англия: Мбаппе, Олисе, Сака и Рэшфорд — в старте, Дембеле, Кейн и Беллингем — в запасе
Сборные Франции и Англии объявили стартовые составы на матч за третье место чемпионата мира-2026. Игра пройдет в ночь на 19 июля и начнется в 00.00 мск.
Франция: Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Тео Эрнандес, Рабьо, Заир-Эмери, Шерки, Олисе, Дуэ, Мбаппе (капитан).
Запасные: Самба, Риссер, Динь, Упамекано, Кунде, Салиба, Л. Эрнандес, Коне, Тчуамени, Канте, Аклиуш, Дембеле, Тюрам, Барколя, Матета.
Англия: Хендерсон, Куанса, Конса, Гехи, Спенс, Райс (капитан), Эзе, Роджерс, Сака, Рэшфорд, Тони.
Запасные: Пикфорд, Траффорд, О'Райлли, Стоунз, Чалоба, Берн, Джеймс, Андерсон, Беллингем, Хендерсон, Гордон, Уоткинс, Мадуэке, Кейн.
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