Мбаппе обратился к Дешаму перед его последним матчем во главе сборной Франции

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе написал обращение к главному тренеру Дидье Дешаму перед его последним матчем в национальной команде.

«Сегодня ваш последний танец. Вы дали нам так много. Мы должны были подарить вам лучший финал, но мы не справились. Трудно описать словами ваш вклад за последние 14 лет, какую роль вы сыграли в возрождении этой команды. Люди не всегда осознавали ваше величие, но время и история все расставят по своим местам», — написал Мбаппе в соцсети.

«Спасибо, что подарили мне шанс и возможность столько лет представлять свою страну на самой большой арене. Для меня было честью стоять в одном ряду с одной из величайших легенд нашей страны, и я бережно храню чудесные воспоминания обо всем, что мы пережили и чего достигли вместе. Желаю вам всего наилучшего на новом этапе жизни и еще раз благодарю за все, что вы привнесли», — добавил спортсмен.

Франция проиграла Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026. В ночь на воскресенье, 19 июля, национальной команде предстоит провести матч за третье место, который станет последним под руководством Дешама. Согласно сообщениям СМИ, в начале сентября новым главным тренером будет назначен Зинедин Зидан.

Сборная Франции под руководством Дешама с 2012 года провела 186 матчей, одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения. В 2018 году французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций УЕФА. В 2022-м «трехцветные» сыграли в финале ЧМ, а в 2016-м — в финале Евро.