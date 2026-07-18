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Сегодня, 22:16

Венгер: «Я пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в «Арсенал»

Сергей Филин

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями, как хотел подписать в лондонский клуб французского нападающего Килиана Мбаппе, когда тот был подростком.

«Я пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в «Арсенал». Взял билет на самолет и полетел в Монако. В тот же вечер я был у него дома с родителями. Они уже были готовы к переезду, пока не поняли, что «Монако» даст ему шанс», — приводит слова Венгера BBC.

Форвард дебютировал за «Монако» в 2015 году в 16-летнем возрасте. Летом 2018-го он перешел в «ПСЖ» за 180 миллионов долларов. С 1 июля 2024 года на клубном уровне Мбаппе выступает за «Реал».

Вместе со сборной Франции 27-летний нападающий сыграет против Англии в матче за третье место на ЧМ-2026. Поединок состоится в ночь с 18 на 19 июля и начнется в 00.00 по московскому времени.

Франция&nbsp;&mdash; Англия.Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2026

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
19 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Франция
Англия

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