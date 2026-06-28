Источник: «Реал» может продать Тчуамени ради подписания Фернандеса из «Челси»

«Реал» рассматривает вариант с продажей полузащитника Орельена Тчуамени ради подписания хавбека «Челси» Энцо Фернандеса, сообщает talkSPORT.

По данным источника, на трансфере аргентинца настаивает главный тренер мадридцев Жозе Моуринью. «Синие» оценивают Фернандеса в 139,2 миллиона евро. Для оформления такой крупной сделки «Реал» готов расстаться с французским хавбеком, которого оценивает в 81,2 миллиона евро.

Контракт 26-летнего Тчуамени рассчитан до лета 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 француз провел 49 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных паса.