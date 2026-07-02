Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 22:20

Почему Португалия — Хорватия не показывают по Матч ТВ

Португалия и Хорватия будут играть в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Португалии и Хорватии будут играть в матче 1/16 финала ЧМ-2026 в ночь на пятницу, 3 июля. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.

«Матч ТВ» передал права на показ части матчей ЧМ-2026, включая игру Португалия — Хорватия, «Кинопоиску».

Португалия&nbsp;&mdash; Хорватия: онлайн-трансляция матча&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу 2026.Португалия — Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
Хорватия

Португалия заняла второе место в группе К, набрав 5 очков в 3 турах. Хорватия финишировала второй в группе L с 6 очками.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Испания — Австрия: испанцы ведут в счете после первого тайма
Испания — Австрия: Ойярсабаль открыл счет в матче
Испания — Австрия: гол Кукурельи правильно не засчитан
Испания — Австрия: арбитр не засчитал гол Кукурельи
Испания — Австрия: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ
Испания — Австрия: Ямаль и Кубарси — первая пара тинейджеров в старте команды в плей-офф ЧМ с 1958 года
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

УЕФА не будет вводить удаление за прикрытый рот во время конфликтной ситуации

Испания — Австрия: Ямаль и Кубарси — первая пара тинейджеров в старте команды в плей-офф ЧМ с 1958 года

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости