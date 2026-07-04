Аргентиа — Кабо-Верде: африканская команда второй раз сравняла счет в матче ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сравняла счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

На 103-й добавленной нападающий африканской команды Сидни Лопеш Кабрал ворвался в штрафную площадь и с угла пробил в дальний угол ворот. После забитого мяча игрок побежал на трибуны, чтобы отпраздновать со своей девушкой. Судья не стал его наказывать за такой жест желтой карточкой.

Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.