Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде — 3:2 д.в.

39-летний аргентинец на 29-й минуте встречи открыл счет и забил свой 20-й гол на чемпионатах мира в карьере. Также он стал первым игроком, который забивал в восьми подряд играх ЧМ. Он отыграл весь матч без замены.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.