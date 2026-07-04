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Сегодня, 04:16

Аргентина сыграет с Египтом в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Аргентины после победы над Кабо-Верде.
Фото Reuters

В субботу, 4 июля, Аргентина переиграла Кабо-Верде (3:2 д.в.) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где встретится с Египтом. Матч состоится во вторник, 7 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Таким образом, известны уже 7 из 8 пар 1/8 финала ЧМ-2026: Франция — Парагвай, Канада — Марокко, Португалия — Испания, США — Бельгия, Бразилия — Норвегия, Мексика — Англия, Аргентина — Египет.

Первый матч второго раунда плей-офф состоится 4 июля. Финал турнира, который проходит в Канаде, США и Мексике, запланирован на 19 июля.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
3:2
Кабо-Верде
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