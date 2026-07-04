Аргентина — Кабо-Верде: судья правильно не назначил пенальти в пользу аргентинцев

На 89-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде судья Дру Фишер правильно не назначил пенальти в пользу южноамериканцев.

В том эпизоде после навеса Лионеля Месси в штрафную площадь Пику Лопеш попытался сыграть в мяч головой и выбить его — и тот отскочил ему же в руку. В такой ситуации рефери не посчитал действия игрока из Кабо-Верде нарушением.



Видеоассистенты Армандо Вильярреал, Иван Бебек и Татьяна Гусман правильно не вмешались.

Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.