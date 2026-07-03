Аргентина обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча

В ночь на субботу, 4 июля, на чемпионате мира по футболу в 1/16 финала состоится матч между сборными Аргентины и Кабо-Верде.

Игра пройдет в США на стадионе «Hard Rock Stadium» в Майами. Она начнется в 01.00 по московскому времени.

Сборная Аргентины выиграла все три матча на групповом этапе и с 9 очками заняла первое место в группе J с Австрией, Алжиром и Иорданией. А сборная Кабо-Верде в своем дебютном чемпионате мира сыграла все три матча вничью и с тремя очками заняла второе место в группе Н с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией.

Победитель этого матча в 1/8 финала выйдет на победителя встречи Австралия — Египет.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Аргентина — Кабо-Верде. Присоединяйтесь!