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4 июля, 03:45
Аргентина обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча
Игра плей-офф ЧМ-2026.
Матч окончен
Все, Аргентина лишь в дополнительное время с большим трудом обыгрывает Кабо-Верде и выходит в 1/8 финала, где встретится с Египтом.
120+3. Отбились аргентинцы и перевели игру на половину поля соперника. И время на этом истекло.
120+2. Кабо-Верде в атаке проводит концовку! Снова Варела бьет — теперь уже из-за штраной, но мяч летит мимо.
120-я минута. Плюс три минуты от арбитра. Варела пробивал из пределов штрафной, но попал в Лисандро Мартинеса.
119-я минута. И еще один опасный навес в штрафную аргентинцев едва не закончился ударом — вынесли защитники.
118-я минута. Опасно у ворот Аргентины, и Беншимол в итоге сам залетел в ворота, пытаясь замкнуть прострел на дальнюю штангу.
117-я минута. Небольшая пауза в игре, сводит ноги у кого-то из игроков Кабо-Верде. А Тальяфико быстренько сбегал поменять футболку — кровью ее залило после одного из столкновений.
115-я минута. Поют на трибунах аргентинские болельщики. Но еще ничего не ясно, интрига жива. Кабо-Верде идет вперед и зарабатывает штрафной. Монтьель карточку получает за грубый фол на фланге.
113-я минута. Морейру открывался под заброс во вратарскую, но в даже в подкате не дотянулся до мяча.
Аргентина снова выходит вперед
111-я минута. ГОООЛ! Месси мягко подал с углового во вратарскую, и Ромеро, выиграв верховую борьбу, точно пробил головой в дальний угол.
110-я минута. Нико Гонсалес оказался на ударной позиции в штрафной, но Боржес не дал ему пробить — угловой.
105+3. Монтейру досталось в борьбе, лежит он на газоне. И заканчивается на этом первый дополнительный тайм.
105+1. Месси получил мяч в штрафной, сразу же пробил — Возинья отбил перед собой и не дал добить после отскока.
105-я минута. К первому дополнительному тайму добавили 3 минуты. Ну, чем ответит Аргентина?
Кабо-Верде сравнивает счет!
104-я минута. ГОООЛ! Кабрал забивает! Кабрал убрал защитника на левом фланге атаки и роскошнейшим ударом в девятку закрутил — 2:2!
100-я минута. Ленини из «Краснодара» уходит и уступает место Беншимолу из «Акрона». И Самеду вместо Дуарте.
99-я минута. Энцо Фернандес после отскока во время углового пробил слета, но попал в защитника.
97-я минута. Три угловых подряд подали футболисты Кабо-Верде, Морейру дальним ударом проверил свою точность, но она подвела.
95-я минута. Отошли назад аргентинцы, Кабо-Верде сейчас владеет мячом на половине поля соперника.
Аргентина выходит вперед
90+3. ГОООЛ! Лисандро Мартинес подкараулил мяч после скидки при угловом, подхватил и пробил с угла в ближний.
Перерыв
90+8. Аргентине навал на последних секундах не удался. Все, будет дополнительное время.
90+6. Считанные минуты остаются у Аргентины, чтобы вырвать победу. Но мяч на ее половине поля сейчас.
90+3. Комбинируют аргентинцы на половине поля соперника, опасная подача на Тольяфико в штрафную была, но он не дотянулся до мяча.
90-я минута. Добавленное время началось. 8 минут компенсировано. Есть еще время у Аргентины.
82-я минута. Стремительно тают минуты, и уже дополнительное время не кажется чем-то нереальным. Аргентина играет с преимуществом, но чего-то ей не хватает в завершающей стадии атак.
80-я минута. Лопеш едва не срезал мяч в свои ворота после прострела вдоль ворот от Альвареса.
79-я минута. Еще две замены у африканцев. Кабрал и Мендеш уходят, вместо них Семеду и Варела.
78-я минута. Гонсалес прорвался по левому флангу и вырезал передачу в штрафную, но там никого из своих не оказалось.
76-я минута. Возобновилась игра, и штрафной зарабатывает теперь уже Кабо-Верде. Примерно с той же точки, с которой Ленини забил Уругваю.
71-я минута. Месси роняют около штрафной — буквально в метре-двух. И это опаснейший стандарт.
68-я минута. Двойная замена у Кабо-Верде. Дуарте и Да Кошта уходят, вместо них — Монтейру и Ливраменто появились.
67-я минута. Нико Гонсалес сбрасывал головой на Энцо Фернандеса, тот не дотянулся до мяча, позволив ему уйти за лицевую линию.
66-я минута. Сместилась игра на половину поля Кабо-Верде, но сложно дается Аргентине задача взломать оборону соперника.
64-я минута. Угловой аргентинцы заработали, но подача прилетела точно в руки голкиперу.
63-я минута. Замена в составе сборной Аргентины. Нико Гонсалес и Альварес выходят на поле вместо Лаутаро Мартинеса и Альмады.
62-я минута. Какой момент у Месси! Получил пас на линии вратарской и пробил из убойной позиции, но Возинья отбил!
61-я минута. Ленини из «Краснодара» помог защитникам и прервал скидку головой на Медину в центр штрафной.
60-я минута. И вот теперь будет очень интересно посмотреть, как отреагирует Аргентина. Теперь уже ей надо идти вперед.
Кабо-Верде сравнивает счет
59-я минута. ГООООЛ! Дуарте получил пас с правого фланга и острого угла пробил в ближний мимо Мартинеса.
57-я минута. Пытаются африканцы что-то придумать в атаке, доставляют мяч на половину поля соперника и ищут варианты для обострения.
55-я минута. Удалось нарастить аргентинцам давление на ворота Возиньи сейчас. Куда острее стало их владение мячом вокруг штрафной Кабо-Верде.
54-я минута. Дуарте бабахнул по отскочившему к нему мячу метров с 25 — Эмилиано Мартинес в падении ловит!
52-я минута. Месси вложил мяч в ногу Молине в штрафной, но у него не получилось сразу обработать мяч, а следом уже защитники подоспели.
51-я минута. Аргентина забрала мяч, но столкнулась с плотным прессингом. Пока впереди у аргентинцев ничего не получается после перерыва. Вернее, не дают.
49-я минута. До удара из-за штрафной довели африканцы дело, но Де Пауль подставил ногу, и мяч снова ушел на угловой. А следом уже отбились аргентинцы.
48-я минута. Кабо-Верде в начале второго тайма активнее действует с первых же минут и угловой в итоге зарабатывает.
Перерыв
45+4. Завершился первый тайм. Аргентина ведет в счете и в целом имеет заметный перевес. Но пока преимущество в счете безоговорочным не назовешь.
45+2. Месси с Морейрой в единоборство вступил и грубовато сыграл против него. Но без карточки тут обошлось.
44-я минута. Маккалистер нашел Фернандеса в штрафной, тот с ходу пробил — Возинья потащил в углу!
43-я минута. Месси открылся на правом фланге штрафной, получил пас и отдал в район 11-метровой отметки, но там защитники были надежны.
42-я минута. Близится концовка первого тайма. Аргентина снова забрала мяч и перевела игру на чужую половину поля.
39-я минута. Дуарте нашел в штрафной Да Кошту, тот перевел на другой край на Кабрала, но ему не позволили нанести удар по воротам.
38-я минута. Довольно организованно действуют аргентинцы в обороне, не подпуская к штрафной соперника.
35-я минута. Кабо-Верде не может выйти со своей половины поля — катают футболисты мяч по всей ширине, но под аргентинским прессингом никак не продвинутся вперед.
33-я минута. Месси покатил на правый фланг, а сам нырнул в штрафную, но обратная подача до него не дошла.
31-я минута. Сбегали в атаку африканцы, Кабрал подал в штрафную, но к мячу никто не успел, а Эмилиано Мартинес спокойно проводил мяч взглядом.
30-я минута. Продолжает идти вперед Аргентина, ничего после забитого мяча не поменялось.
Аргентина открывает счет
28-я минута. ГООООЛ! Заброс на Месси, он получил мяч на углу вратарской и прокинул мяч над плечом Возиньи!
22-я минута. Кабо-Верде как только получает мяч, пытается как можно дольше его у себя подержать.
20-я минута. Кабрал открывался по левому флангу, но заброс на него получился слишком сильным.
18-я минута. Красиво подкручивал в левый от себя угол поверх стенки Месси, но Возинья поймал мяч.
16-я минута. Кабрал фолит, и штрафной для Аргентины будет. До ворот, правда, далековато.
15-я минута. Кабо-Верде подержал немного мяч, но прессинг аргентинцев заставил их ошибиться.
12-я минута. Энцо Фернандес закидывал мяч в штрафную, но Лаутаро Мартинеса оттерли от мяча.
11-я минута. Мяч держится на половине поля Кабо-Верде, но даже в штрафной почти не оказывается, не говоря уже об ударах.
8-я минута. Аргентина старается действовать первым номером, но пока соперник не дает особо разгуляться.
7-я минута. Мендеш прорвался в штрафную, убрал мяч под левую ногу и пробил, но попал в защитника. Вот вам, пожалуйста, Кабо-Верде атакой ответил.
5-я минута. Молине досталось в борьбе, но арбитр почему-то никак не прореагировал на это нарушение.
4-я минута. Кабо-Верде прессингует и в штрафной действует грамотно, ничего не позволяя пока сделать сопернику.
Матч начался
1-я минута. Стартовал первый тайм! Аргентина в привычных бело-голубых полосатых цветах, Кабо-Верде — в синих.
Состав Кабо-Верде
Кабо-Верде: Возинья, Лопеш Кабрал, Диней, Лопеш, Морейра, Ленини, Кабрал, Д.Дуарте, Да Кошта, Л.Дуарте, Мендеш.
Состав сборной Аргентины
Аргентина: Э.Мартинес, Молина, Медина, Ромеро, Мартинес, Де Поль, Макаллистер, Фернандес, Альмада, Месси, Л.Мартинес.
Кто не сыграет в матче Аргентина — Кабо-Верде
Кадровых потерь у команд нет. У аргентинцев на карточках висят Леандро Паредес и Факундо Медина — они на турнире уже получали по желтой карточке. У Кабо-Верде такой игрок один — Жорже.
Аргентина — Кабо-Верде: личные встречи
Предстоящая встреча станет первым очным противостоянием для сборных. Ранее они никогда не играли друг с другом даже в товарищеских матчах.
Аргентина — Кабо-Верде: как играли в группе
Сборная Аргентины в своей группе набрала 9 очков, обыграв Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). При этом 6 из 8 мячей «альбиселесте» на групповом этапе забил Лионель Месси.
У Кабо-Верде в группе было три ничьих и второе место с тремя очками. Команда начала с ничейного результата с Испанией (0:0), затем сыграла вничью с Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).
Где смотреть трансляцию матча Аргентина — Кабо-Верде
Игру Аргентина — Кабо-Верде в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Начало трансляции — в 00.55. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча Аргентина — Кабо-Верде
Матч сборной Аргентины против Кабо-Верде состоится в субботу, 4 июля, в Майами, на стадионе «Hard Rock Stadium». Начало игры — в 01.00.
В ночь на субботу, 4 июля, на чемпионате мира по футболу в 1/16 финала состоится матч между сборными Аргентины и Кабо-Верде.
Игра пройдет в США на стадионе «Hard Rock Stadium» в Майами. Она начнется в 01.00 по московскому времени.
Сборная Аргентины выиграла все три матча на групповом этапе и с 9 очками заняла первое место в группе J с Австрией, Алжиром и Иорданией. А сборная Кабо-Верде в своем дебютном чемпионате мира сыграла все три матча вничью и с тремя очками заняла второе место в группе Н с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией.
Победитель этого матча в 1/8 финала выйдет на победителя встречи Австралия — Египет.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Аргентина — Кабо-Верде. Присоединяйтесь!