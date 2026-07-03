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4 июля, 03:45

Аргентина обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча

Игра плей-офф ЧМ-2026.

Новое Ранее
4 июля, 03:44

Матч окончен

Все, Аргентина лишь в дополнительное время с большим трудом обыгрывает Кабо-Верде и выходит в 1/8 финала, где встретится с Египтом.

4 июля, 03:43

120+3. Отбились аргентинцы и перевели игру на половину поля соперника. И время на этом истекло.

4 июля, 03:42

120+2. Кабо-Верде в атаке проводит концовку! Снова Варела бьет — теперь уже из-за штраной, но мяч летит мимо.

4 июля, 03:40

120-я минута. Плюс три минуты от арбитра. Варела пробивал из пределов штрафной, но попал в Лисандро Мартинеса.

4 июля, 03:39

119-я минута. И еще один опасный навес в штрафную аргентинцев едва не закончился ударом — вынесли защитники.

4 июля, 03:38

118-я минута. Опасно у ворот Аргентины, и Беншимол в итоге сам залетел в ворота, пытаясь замкнуть прострел на дальнюю штангу.

4 июля, 03:37

117-я минута. Небольшая пауза в игре, сводит ноги у кого-то из игроков Кабо-Верде. А Тальяфико быстренько сбегал поменять футболку — кровью ее залило после одного из столкновений.

4 июля, 03:36

116-я минута. Кабрал под перекладину закручивает, и Мартинес тащит!

4 июля, 03:35

115-я минута. Поют на трибунах аргентинские болельщики. Но еще ничего не ясно, интрига жива. Кабо-Верде идет вперед и зарабатывает штрафной. Монтьель карточку получает за грубый фол на фланге.

4 июля, 03:33

113-я минута. Морейру открывался под заброс во вратарскую, но в даже в подкате не дотянулся до мяча.

4 июля, 03:32

112-я минута. Третий раз аргентинцы ведут в матче. Не наступят снова на те же грабли?

4 июля, 03:31

Аргентина снова выходит вперед

111-я минута. ГОООЛ! Месси мягко подал с углового во вратарскую, и Ромеро, выиграв верховую борьбу, точно пробил головой в дальний угол.

4 июля, 03:30

110-я минута. Нико Гонсалес оказался на ударной позиции в штрафной, но Боржес не дал ему пробить — угловой.

4 июля, 03:28
Ольга Авраменко

108-я минута. Тальяфико залез в офсайд, открываясь под передачу из глубины.

4 июля, 03:27

107-я минута. Штрафной аргентинцы заработали, Месси подал, но до удара дело не дошло.

4 июля, 03:26

106-я минута. Второй дополнительный тайм пошел. Дотянут ли до пенальти?

4 июля, 03:21

105+3. Монтейру досталось в борьбе, лежит он на газоне. И заканчивается на этом первый дополнительный тайм.

4 июля, 03:21

105+1. Месси получил мяч в штрафной, сразу же пробил — Возинья отбил перед собой и не дал добить после отскока.

4 июля, 03:18

105-я минута. К первому дополнительному тайму добавили 3 минуты. Ну, чем ответит Аргентина?

4 июля, 03:17

Кабо-Верде сравнивает счет!

104-я минута. ГОООЛ! Кабрал забивает! Кабрал убрал защитника на левом фланге атаки и роскошнейшим ударом в девятку закрутил — 2:2!

4 июля, 03:15

102-я минута. Сместилась к центру поля игра пока что. Но мячом владеет Кабо-Верде.

4 июля, 03:14

100-я минута. Ленини из «Краснодара» уходит и уступает место Беншимолу из «Акрона». И Самеду вместо Дуарте.

4 июля, 03:13

99-я минута. Энцо Фернандес после отскока во время углового пробил слета, но попал в защитника.

4 июля, 03:12

98-я минута. Месси с линии штрафной закручивал точно в угол — Возинья начеку.

4 июля, 03:11

97-я минута. Три угловых подряд подали футболисты Кабо-Верде, Морейру дальним ударом проверил свою точность, но она подвела.

4 июля, 03:09

95-я минута. Отошли назад аргентинцы, Кабо-Верде сейчас владеет мячом на половине поля соперника.

4 июля, 03:07

Аргентина выходит вперед

90+3. ГОООЛ! Лисандро Мартинес подкараулил мяч после скидки при угловом, подхватил и пробил с угла в ближний.

4 июля, 03:04

Дополнительное время

90-я минута. Начался первый дополнительный тайм.

4 июля, 02:58

Перерыв

90+8. Аргентине навал на последних секундах не удался. Все, будет дополнительное время.

4 июля, 02:56

90+6. Считанные минуты остаются у Аргентины, чтобы вырвать победу. Но мяч на ее половине поля сейчас.

4 июля, 02:55

90+5. Низом пробил Месси, Возинья отбил, а потом справился и с добиванием Гонсалеса.

4 июля, 02:54

90+4. Дуарте сваливает Месси недалеко от штрафной. Это может быть опасно.

4 июля, 02:53

90+3. Комбинируют аргентинцы на половине поля соперника, опасная подача на Тольяфико в штрафную была, но он не дотянулся до мяча.

4 июля, 02:51

90+1. Паредес зарядил с дистанции — Возинья на месте. Никак не залетит у Аргентины.

4 июля, 02:50

90-я минута. Добавленное время началось. 8 минут компенсировано. Есть еще время у Аргентины.

4 июля, 02:49

89-я минута. В руку мяч попал защитнику Кабо-Верде, но пенальти не будет.

4 июля, 02:47

87-я минута. Маккалистер издалека бил, мяч коснулся защитника и полетел сильно выше.

4 июля, 02:47

86-я минута. Уходит Медина в итоге. А на поле Тальяфико появляется на концовку.

4 июля, 02:46

85-я минута. Медина лежит на газоне, сводит ноги у него. Еще замена потребуется?

4 июля, 02:45

84-я минута. Замена у Аргентины. Паредес вышел вместо де Пауля.

4 июля, 02:44

84-я минута. Еще один прострел вдоль ворот Возиньи, и Ленини страхует защитников.

4 июля, 02:43

82-я минута. Стремительно тают минуты, и уже дополнительное время не кажется чем-то нереальным. Аргентина играет с преимуществом, но чего-то ей не хватает в завершающей стадии атак.

4 июля, 02:41

80-я минута. Лопеш едва не срезал мяч в свои ворота после прострела вдоль ворот от Альвареса.

4 июля, 02:40

79-я минута. Еще две замены у африканцев. Кабрал и Мендеш уходят, вместо них Семеду и Варела.

4 июля, 02:39

78-я минута. Гонсалес прорвался по левому флангу и вырезал передачу в штрафную, но там никого из своих не оказалось.

4 июля, 02:38

77-я минута. Ленини снова к мячу подошел, но на этот раз мимо ближней штанги пробил.

4 июля, 02:37

76-я минута. Возобновилась игра, и штрафной зарабатывает теперь уже Кабо-Верде. Примерно с той же точки, с которой Ленини забил Уругваю.

4 июля, 02:34

73-я минута. И только сейчас арбитр делает рекламную паузу на водопой.

4 июля, 02:33

72-я минута. Шикарно закручивал Месси в дальний верхний угол — Возинья тащит!

4 июля, 02:32

71-я минута. Месси роняют около штрафной — буквально в метре-двух. И это опаснейший стандарт.

4 июля, 02:30

69-я минута. Месси со штрафного в стенку попадает. Не перекинул.

4 июля, 02:29

68-я минута. Ленини получил карточку за то, что схватил убегавшего Месси за футболку.

4 июля, 02:28

68-я минута. Двойная замена у Кабо-Верде. Дуарте и Да Кошта уходят, вместо них — Монтейру и Ливраменто появились.

4 июля, 02:27

67-я минута. Нико Гонсалес сбрасывал головой на Энцо Фернандеса, тот не дотянулся до мяча, позволив ему уйти за лицевую линию.

4 июля, 02:26

66-я минута. Сместилась игра на половину поля Кабо-Верде, но сложно дается Аргентине задача взломать оборону соперника.

4 июля, 02:25

64-я минута. Угловой аргентинцы заработали, но подача прилетела точно в руки голкиперу.

4 июля, 02:24

63-я минута. Замена в составе сборной Аргентины. Нико Гонсалес и Альварес выходят на поле вместо Лаутаро Мартинеса и Альмады.

4 июля, 02:23

62-я минута. Какой момент у Месси! Получил пас на линии вратарской и пробил из убойной позиции, но Возинья отбил!

4 июля, 02:22

61-я минута. Ленини из «Краснодара» помог защитникам и прервал скидку головой на Медину в центр штрафной.

4 июля, 02:20

60-я минута. И вот теперь будет очень интересно посмотреть, как отреагирует Аргентина. Теперь уже ей надо идти вперед.

4 июля, 02:19

Кабо-Верде сравнивает счет

59-я минута. ГООООЛ! Дуарте получил пас с правого фланга и острого угла пробил в ближний мимо Мартинеса.

4 июля, 02:18

57-я минута. Пытаются африканцы что-то придумать в атаке, доставляют мяч на половину поля соперника и ищут варианты для обострения.

4 июля, 02:16

55-я минута. Удалось нарастить аргентинцам давление на ворота Возиньи сейчас. Куда острее стало их владение мячом вокруг штрафной Кабо-Верде.

4 июля, 02:15

54-я минута. Дуарте бабахнул по отскочившему к нему мячу метров с 25 — Эмилиано Мартинес в падении ловит!

4 июля, 02:13

52-я минута. Месси вложил мяч в ногу Молине в штрафной, но у него не получилось сразу обработать мяч, а следом уже защитники подоспели.

4 июля, 02:11

51-я минута. Аргентина забрала мяч, но столкнулась с плотным прессингом. Пока впереди у аргентинцев ничего не получается после перерыва. Вернее, не дают.

4 июля, 02:09

49-я минута. До удара из-за штрафной довели африканцы дело, но Де Пауль подставил ногу, и мяч снова ушел на угловой. А следом уже отбились аргентинцы.

4 июля, 02:08

48-я минута. Кабо-Верде в начале второго тайма активнее действует с первых же минут и угловой в итоге зарабатывает.

4 июля, 02:06

Второй тайм

46-я минута. Продолжается матч, смотрим дальше и ждем еще голов.

4 июля, 01:49

Перерыв

45+4. Завершился первый тайм. Аргентина ведет в счете и в целом имеет заметный перевес. Но пока преимущество в счете безоговорочным не назовешь.

4 июля, 01:48

45+3. Не отходит от штрафной соперника Аргентина. Но сейчас без остроты и без ударов.

4 июля, 01:47

45+2. Месси с Морейрой в единоборство вступил и грубовато сыграл против него. Но без карточки тут обошлось.

4 июля, 01:45

45-я минута. Завершилось основное время. Четыре минуты добавлено к первому тайму.

4 июля, 01:44

44-я минута. Маккалистер нашел Фернандеса в штрафной, тот с ходу пробил — Возинья потащил в углу!

4 июля, 01:43

43-я минута. Месси открылся на правом фланге штрафной, получил пас и отдал в район 11-метровой отметки, но там защитники были надежны.

4 июля, 01:42

42-я минута. Близится концовка первого тайма. Аргентина снова забрала мяч и перевела игру на чужую половину поля.

4 июля, 01:41

41-я минута. Месси в офсайд залез после заброса де Пауля в штрафную.

4 июля, 01:39

39-я минута. Дуарте нашел в штрафной Да Кошту, тот перевел на другой край на Кабрала, но ему не позволили нанести удар по воротам.

4 июля, 01:38

38-я минута. Довольно организованно действуют аргентинцы в обороне, не подпуская к штрафной соперника.

4 июля, 01:37

37-я минута. Морейра с правого края штрафной пробил по воротам, но в створ не попал.

4 июля, 01:35

35-я минута. Кабо-Верде не может выйти со своей половины поля — катают футболисты мяч по всей ширине, но под аргентинским прессингом никак не продвинутся вперед.

4 июля, 01:34

34-я минута. Чуть спал темп в игре, но контроль мяча по-прежнему за Аргентиной.

4 июля, 01:33

33-я минута. Месси покатил на правый фланг, а сам нырнул в штрафную, но обратная подача до него не дошла.

4 июля, 01:32

31-я минута. Сбегали в атаку африканцы, Кабрал подал в штрафную, но к мячу никто не успел, а Эмилиано Мартинес спокойно проводил мяч взглядом.

4 июля, 01:31

30-я минута. Продолжает идти вперед Аргентина, ничего после забитого мяча не поменялось.

4 июля, 01:29

Аргентина открывает счет

28-я минута. ГООООЛ! Заброс на Месси, он получил мяч на углу вратарской и прокинул мяч над плечом Возиньи!

4 июля, 01:27

26-я минута. Возобновилась игра, и сразу аргентинцы пошли вперед и забрали мяч.

4 июля, 01:24

23-я минута. А пока пауза на водопой и рекламу. Сделаем перекур и вернемся.

4 июля, 01:22

22-я минута. Кабо-Верде как только получает мяч, пытается как можно дольше его у себя подержать.

4 июля, 01:20

20-я минута. Кабрал открывался по левому флангу, но заброс на него получился слишком сильным.

4 июля, 01:19

19-я минута. Молина мягко забрасывал на ход Месси, но Возинья на выходе опередил Лео.

4 июля, 01:18

18-я минута. Красиво подкручивал в левый от себя угол поверх стенки Месси, но Возинья поймал мяч.

4 июля, 01:17

16-я минута. Кабрал фолит, и штрафной для Аргентины будет. До ворот, правда, далековато.

4 июля, 01:16

15-я минута. Кабо-Верде подержал немного мяч, но прессинг аргентинцев заставил их ошибиться.

4 июля, 01:15

14-я минута. Месси! С острого угла завершал в дальний — не попал немного.

4 июля, 01:13

12-я минута. Энцо Фернандес закидывал мяч в штрафную, но Лаутаро Мартинеса оттерли от мяча.

4 июля, 01:11

11-я минута. Мяч держится на половине поля Кабо-Верде, но даже в штрафной почти не оказывается, не говоря уже об ударах.

4 июля, 01:10

9-я минута. Месси до конца прессинговал Возинью и вынудил его взять мяч в руки..

4 июля, 01:08

8-я минута. Аргентина старается действовать первым номером, но пока соперник не дает особо разгуляться.

4 июля, 01:07

7-я минута. Мендеш прорвался в штрафную, убрал мяч под левую ногу и пробил, но попал в защитника. Вот вам, пожалуйста, Кабо-Верде атакой ответил.

4 июля, 01:05

5-я минута. Молине досталось в борьбе, но арбитр почему-то никак не прореагировал на это нарушение.

4 июля, 01:04

4-я минута. Кабо-Верде прессингует и в штрафной действует грамотно, ничего не позволяя пока сделать сопернику.

4 июля, 01:02

2-я минута. Аргентинцы сразу забрали мяч и перевели игру на половину поля соперника.

4 июля, 01:01

Матч начался

1-я минута. Стартовал первый тайм! Аргентина в привычных бело-голубых полосатых цветах, Кабо-Верде — в синих.

4 июля, 00:03

Состав Кабо-Верде

Кабо-Верде: Возинья, Лопеш Кабрал, Диней, Лопеш, Морейра, Ленини, Кабрал, Д.Дуарте, Да Кошта, Л.Дуарте, Мендеш.

4 июля, 00:02

Состав сборной Аргентины

Аргентина: Э.Мартинес, Молина, Медина, Ромеро, Мартинес, Де Поль, Макаллистер, Фернандес, Альмада, Месси, Л.Мартинес.

3 июля, 12:50

Кто не сыграет в матче Аргентина — Кабо-Верде

Кадровых потерь у команд нет. У аргентинцев на карточках висят Леандро Паредес и Факундо Медина — они на турнире уже получали по желтой карточке. У Кабо-Верде такой игрок один — Жорже.

3 июля, 12:40

Аргентина — Кабо-Верде: личные встречи

Предстоящая встреча станет первым очным противостоянием для сборных. Ранее они никогда не играли друг с другом даже в товарищеских матчах.

3 июля, 12:30

Аргентина — Кабо-Верде: как играли в группе

Сборная Аргентины в своей группе набрала 9 очков, обыграв Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). При этом 6 из 8 мячей «альбиселесте» на групповом этапе забил Лионель Месси.

У Кабо-Верде в группе было три ничьих и второе место с тремя очками. Команда начала с ничейного результата с Испанией (0:0), затем сыграла вничью с Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

3 июля, 12:20

Где смотреть трансляцию матча Аргентина — Кабо-Верде

Игру Аргентина — Кабо-Верде в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Начало трансляции — в 00.55. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

3 июля, 12:10

Дата, место и время начала матча Аргентина — Кабо-Верде

Матч сборной Аргентины против Кабо-Верде состоится в субботу, 4 июля, в Майами, на стадионе «Hard Rock Stadium». Начало игры — в 01.00.

3 июля, 12:00

Аргентина обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
3:2
Кабо-Верде

3 июля, 12:00

В ночь на субботу, 4 июля, на чемпионате мира по футболу в 1/16 финала состоится матч между сборными Аргентины и Кабо-Верде.

Игра пройдет в США на стадионе «Hard Rock Stadium» в Майами. Она начнется в 01.00 по московскому времени.

Сборная Аргентины выиграла все три матча на групповом этапе и с 9 очками заняла первое место в группе J с Австрией, Алжиром и Иорданией. А сборная Кабо-Верде в своем дебютном чемпионате мира сыграла все три матча вничью и с тремя очками заняла второе место в группе Н с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией.

Победитель этого матча в 1/8 финала выйдет на победителя встречи Австралия — Египет.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Аргентина — Кабо-Верде. Присоединяйтесь!

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